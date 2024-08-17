Devlet Okulunda Kayıt Borsası: 'Gönüllülük' Adı Altında 20 Bin Lira İstediler!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın devlet okullarında velilerden hiçbir şekilde kayıt veya aidat ücreti alınmayacağını açıklamasına rağmen, okullarda 'bağış' adı altında kayıt parası istenmeye devam ediliyor. Ankara'da bir ortaokulda öğrenci kaydı için 20 bin TL istendiği iddia edildi. Veliye ayrıca temizlik ve kırtasiye malzemeleri listesi verildi. Okul müdürü kayıt parası ile ilgili iddiaları reddederken, listenin 'gönüllülük esasına dayalı' olduğunu söyledi.

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Devlet Okulunda Kayıt Borsası: 'Gönüllülük' Adı Altında 20 Bin Lira İstediler!

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Münevver Öztürk Ortaokulu’na öğrenci kaydı için giden bir veliden 20 bin TL kayıt ücreti ile temizlik ve kırtasiye malzemeleri istendi.

BirGün'den Deniz Güngör'ün haberine göre; veliye verilen listede şunlar yer aldı:

  • 3 top A4 kâğıdı
  • 6’lı rulo kâğıt havlu
  • 5 paket çöp poşeti
  • 5 litre çamaşır suyu
  • 5 litre yüzey temizleyici

İddiaları reddeden Okul Müdürü Belgin Gürer Kavas, velilere verilen listesinin Okul Aile Birliği tarafından belirlendiğini aktardı. Kavas, malzemelerin alınmasının zorunlu tutulmadığını, gönüllülük esasına dayandığını söyledi.

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