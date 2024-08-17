Merkez Bankası'nın Faiz Kararında Tarih Değişti

Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanacağı gün bu ay da değişti. Karar, Fatih Karahan'ın ABD'deki toplantısı nedeniyle perşembe yerine salı açıklanacak.

Merkez Bankası'nın Faiz Kararında Tarih Değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 20 Ağustos Salı günü toplanacak. Toplantı sonrası saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

Faiz kararı geçen ay olduğu gibi bu ay da perşembe günü yerine salı günü açıklanacak. Geçen ay G20 toplantısı nedeniyle tarih değişmişti. Bu kez de ABD'de Jackson Hole toplantısı var. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da bu sempozyuma katılacak.

BEKLENTİLER NELER?

Bu ay da Merkez Bankası'nın faizlere dokunmayacağı öngörülüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 49, 3'ü yüzde 47,5, 5'i yüzde 45, 1'i yüzde 40 olacağını öngördü.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 48,10'a düştü. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 34,57'den yüzde 33,30'a geriledi.

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