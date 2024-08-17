Zam Pompaya Yansıdı, Akaryakıtta Tabela Değişti
Akaryakıt fiyatlarına geçtiğimiz gün gelen 85 kuruşluk zam pompaya yansıdı. İşte 17 Ağustos itibarıyla değişen tabeladaki güncel akaryakıt fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzin fiyatlarına geçtiğimiz gün 85 kuruş zam gelmiş, güncelleme pompa fiyatlarına yansımıştı.
İşte pompaya yansıyan fiyatlar:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 44,40 TL
Motorin litre fiyatı: 43,72 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 44,28 TL
Motorin litre fiyatı: 43,64 TL
LPG litre fiyatı: 22.39 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 44,94 TL
Motorin litre fiyatı: 44,28 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 45,38 TL
Motorin litre fiyatı: 44,76 TL
LPG litre fiyatı: 22.64 TL
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