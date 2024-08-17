Zam Pompaya Yansıdı, Akaryakıtta Tabela Değişti

Akaryakıt fiyatlarına geçtiğimiz gün gelen 85 kuruşluk zam pompaya yansıdı. İşte 17 Ağustos itibarıyla değişen tabeladaki güncel akaryakıt fiyatları...

Son Güncelleme:
Zam Pompaya Yansıdı, Akaryakıtta Tabela Değişti

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzin fiyatlarına geçtiğimiz gün 85 kuruş zam gelmiş, güncelleme pompa fiyatlarına yansımıştı.

İşte pompaya yansıyan fiyatlar:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 44,40 TL
Motorin litre fiyatı: 43,72 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 44,28 TL
Motorin litre fiyatı: 43,64 TL
LPG litre fiyatı: 22.39 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 44,94 TL
Motorin litre fiyatı: 44,28 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 45,38 TL
Motorin litre fiyatı: 44,76 TL
LPG litre fiyatı: 22.64 TL

Akaryakıtta Dalgalanmalar Sürüyor: İşte Güncel Akaryakıt FiyatlarıAkaryakıtta Dalgalanmalar Sürüyor: İşte Güncel Akaryakıt FiyatlarıEkonomi

Etiketler
Benzin Motorin Akaryakıt
Son Güncelleme:
Bodrum Belediyesi’nde Kaçak İnşaat Skandalı! Bodrum Belediyesi’nde Kaçak İnşaat Skandalı!
Yağ Şişelerininiz Arınmıyor Mu? Bu Yöntemle Şişeleriniz Pırıl Pırıl Olacak Yağ Şişelerininiz Arınmıyor Mu? Bu Yöntemle Şişeleriniz Pırıl Pırıl Olacak
Erdoğan’ın En Sevdiği Hakem Türü Erdoğan’ın En Sevdiği Hakem Türü
Altında Çifte Rekor! Tahminler Değişti Altında Çifte Rekor! Tahminler Değişti
ÇOK OKUNANLAR
Aydemir Akbaş'tan Akrabalarını Kızdıracak Vasiyet: Mirasını Kime Bıraktığı Ortaya Çıktı Aydemir Akbaş'tan Akrabalarını Kızdıracak Vasiyet: Mirasını Kime Bıraktığı Ortaya Çıktı
Aydemir Akbaş Hayatını Kaybetti! Aydemir Akbaş Hayatını Kaybetti!
Ünlü Kozmetik Firması Avon'dan İflas Başvurusu! Ünlü Kozmetik Firmasından İflas Başvurusu!
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Bakan Yumaklı, Yangının Çıkış Nedenini Açıkladı 6 Kişi Gözaltına Alındı, 3 Kişi Aranıyor