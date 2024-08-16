Akaryakıtta Dalgalanmalar Sürüyor: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Peki, 16 Ağustos 2024 benzin ile motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıtta Dalgalanmalar Sürüyor: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları

Piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma da benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Son olarak benzin fiyatlarına 85 kuruşluk zam yapıldı. İşte 16 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 44.54 TL
Motorin litre fiyatı: 43.84 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 44.43 TL
Motorin litre fiyatı: 43.77 TL
LPG litre fiyatı: 22.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.95 TL
Motorin litre fiyatı: 44.30 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.41 TL
Motorin litre fiyatı: 44.83 TL
LPG litre fiyatı: 22.64 TL

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