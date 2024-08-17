Bodrum Belediyesi’nde Kaçak İnşaat Skandalı!

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Muğla’nın başta Bodrum, Marmaris, Fethiye olmak üzere tüm ilçelerinde son 4 yılda 18 bin 600’den fazla kaçak yapının tespit edildi.

Gazete Duvar'dan Selçuk Arslan'ın haberine göre; Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nce Bodrum Belediyesi’ne yıkım işlemlerinin hızlandırılması için yazı gönderilirken, Bodrum Belediyesi tarafından 2015 yılında yapılan binanın kaçak olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu binanın dönemin Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon zamanında yapıldığı öğrenildi. Söz konusu inşaatın yapıldığı alan Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı’nda park ve spor alanı olarak geçiyor. Planda ‘tapu alanı’ olmamasına rağmen bu alana bina yapıldı. 'Kaçak yapı' statüsünde olan bu binanın imar affına ilişkin her hangi bir belgesine de rastlanmadı.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPMADI

Uzun süre boş kalan bina 2022 yılında TÜRSAB Bodrum Temsilcilik Binası’na olarak kullanılmaya başlandı. Binanın şu anki durumuna ilişkin bilgi almak için aranan Bodrum Belediyesi'nden bir açıklama yapılmadı.

TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir de konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Maalesef, o konu hakkında hiçbir bilgiye sahip değilim" dedi.