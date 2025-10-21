Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt’te! Yeni Anlaşmalar Yolda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret programı kapsamında Kuveyt’e gitti. Erdoğan’ı taşıyan “TRK” uçağı, sabah saat 09.30’da İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı havalimanında İstanbul Valisi Davut Gül, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda yetkili uğurladı.

HEYETTE KABİNEDEN KRİTİK İSİMLER VAR

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Heyette ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat yer alıyor. Ayrıca, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de heyette bulunuyor.

KUVEYT EMİRİ İLE GÖRÜŞECEK

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile bir araya gelmesi bekleniyor. Erdoğan’ın ayrıca heyetler arası görüşmelere katılması ve iki ülke arasında bir dizi anlaşmanın imzalanacağı törene iştirak etmesi planlanıyor. Bu ziyaretin, Türkiye ile Kuveyt arasındaki ekonomik, savunma ve enerji işbirliğini daha da güçlendirmesi bekleniyor.

