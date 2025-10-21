Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt’te! Yeni Anlaşmalar Yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt’e gitti. Erdoğan’ın ziyareti kapsamında Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile bir araya gelmesi ve iki ülke arasında çeşitli anlaşmalara imza atılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt’te! Yeni Anlaşmalar Yolda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret programı kapsamında Kuveyt’e gitti. Erdoğan’ı taşıyan “TRK” uçağı, sabah saat 09.30’da İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı havalimanında İstanbul Valisi Davut Gül, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda yetkili uğurladı.

HEYETTE KABİNEDEN KRİTİK İSİMLER VAR

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Heyette ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat yer alıyor. Ayrıca, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de heyette bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt’te! Yeni Anlaşmalar Yolda - Resim : 1
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt’e gitti.

KUVEYT EMİRİ İLE GÖRÜŞECEK

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile bir araya gelmesi bekleniyor. Erdoğan’ın ayrıca heyetler arası görüşmelere katılması ve iki ülke arasında bir dizi anlaşmanın imzalanacağı törene iştirak etmesi planlanıyor. Bu ziyaretin, Türkiye ile Kuveyt arasındaki ekonomik, savunma ve enerji işbirliğini daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu! Seferberlik BaşlıyorCumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu! Seferberlik BaşlıyorGüncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Günlük Körfez Ziyareti BaşlıyorCumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Günlük Körfez Ziyareti BaşlıyorSiyaset

Kaynak: AA

Etiketler
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Rojin Kabaiş'e Hakarete Kelepçe Rojin Kabaiş'e Hakarete Kelepçe
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu! Seferberlik Başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu! Seferberlik Başlıyor
Su Krizi Bitmiyor, Kuraklık Alarmı Derinleşiyor! Uzman İsim Bölge Bölge Uyardı, Felaket Kapıda mı? Uzman İsim Bölge Bölge Uyardı, Felaket Kapıda mı?
AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve Mandarin Otel'in Sahibi Vedat Aşçı İfadeye Çağırıldı Ünlü İş İnsanı Hamdi Akın ve Vedat Aşçı İfadeye Çağırıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
İsrail’de Çöküş Başladı: Giden Geri Dönmüyor, Ülkeyi Tek Tek Terk Ediyorlar İsrail’de Çöküş Başladı: Giden Geri Dönmüyor, Ülkeyi Tek Tek Terk Ediyorlar
Bakan Tunç Duyurdu: CHP'li Başarır Hakkında Soruşturma! CHP'li Başarır Hakkında Soruşturma!
Paribu, Papara, Binance TR, Nesine... Dev Operasyonda Çok Sayıda Gözaltı Var Paribu, Papara, Binance TR, Nesine'ye Operasyon
Ali Yerlikaya Duyurdu: 50 İlde FETÖ Operasyonu, Yüzlerce Gözaltı Var 50 İlde FETÖ Operasyonu, Yüzlerce Gözaltı Var
Altında Sıcak Saatler… Rekorun Ardından Sürpriz Çekilme Altında Sıcak Saatler… Rekorun Ardından Sürpriz Çekilme