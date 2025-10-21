Meteoroloji Uyardı: 9 İl İçin Sarı Kodlu Alarm! Kuvvetli Yağış, Fırtına, Kar Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurdun genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ege Bölgesi, Mersin dışında kalan Akdeniz kesimi, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğu illeri ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağış bekleniyor. Bu yağışların özellikle güney ve batı bölgelerde zaman zaman gök gürültülü sağanak, kuzeydoğuda ise yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor.

Güney Ege kıyıları ile Siirt, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısı yapılıyor. Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ise gece ve sabah saatlerinde pus ve sis oluşması bekleniyor.

Hava Sıcaklığı:

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor; sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgar:

Rüzgar genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

DİKKAT! KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Güney Ege kıyıları ile Siirt, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli sağanak yağışlara karşı sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim. Bölgenin güney kesimlerinde zamanla bulutlanma artabilir.

İstanbul: 12° / 20° - Parçalı ve az bulutlu

Bursa: 9° / 22° - Zamanla çok bulutlu

Çanakkale: 10° / 21° - Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 8° / 18° - Parçalı ve az bulutlu

EGE

Bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar sabah saatlerinden itibaren etkili olacak.

İzmir: 15° / 20° - Yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor

Muğla: 11° / 20° - Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

Denizli: 15° / 21° - Çok bulutlu, yer yer sağanak

Afyonkarahisar: 9° / 16° - Öğleden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ

Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Adana: 17° / 27° - Öğleden sonra sağanak yağışlı

Antalya: 20° / 26° - Öğleden sonra yağışlı

Hatay: 18° / 25° - Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak

Isparta: 11° / 20° - Sağanak yağış bekleniyor

İÇ ANADOLU

Güney kesimlerde aralıklı yağmur geçişleri olacak.

Ankara: 6° / 19° - Parçalı, yer yer çok bulutlu

Eskişehir: 6° / 20° - Sağanak yağışlı

Konya: 11° / 18° - Gök gürültülü sağanak

Sivas: 3° / 17° - Sabah saatlerinde sağanak bekleniyor

BATI KARADENİZ

,Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Bolu: 5° / 19° - Parçalı bulutlu

Düzce: 8° / 20° - Parçalı bulutlu

Sinop: 11° / 20° - Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak: 10° / 18° - Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Doğu Karadeniz kıyılarında gece saatlerinde yağmur etkili olacak. Rize ve Artvin’in yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Samsun: 10° / 18° - Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon: 12° / 18° - Gece yağmur geçişleri

Rize: 12° / 19° - Akşam saatlerinde sağanak

Amasya: 6° / 20° - Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Doğu kesimlerde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebilir.

Erzurum: 3° / 14° - Akşam saatlerinde yağış, yükseklerde kar

Kars: 1° / 15° - Aralıklı yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur

Malatya: 8° / 18° - Güney ilçelerinde sağanak

Van: 5° / 14° - Sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölgenin doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak yağışlar bekleniyor.

Diyarbakır: 9° / 22° - Güney ve doğusunda sağanak

Gaziantep: 13° / 23° - Aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış

Mardin: 17° / 21° - Doğusunda sağanak yağış bekleniyor

Siirt: 15° / 19° - Kuvvetli sağanak yağış uyarısı mevcut

