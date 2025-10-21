Meteoroloji Uyardı: 9 İl İçin Sarı Kodlu Alarm! Kuvvetli Yağış, Fırtına, Kar Geliyor
Meteoroloji 21 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporunda. 9 il için sarı kodlu uyarı verildi. Yurdun büyük bölümünde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Ege, Mersin dışındaki Akdeniz kesimi, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Güney ve batı bölgelerde yağışların yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeydoğuda ise yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurdun genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ege Bölgesi, Mersin dışında kalan Akdeniz kesimi, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğu illeri ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağış bekleniyor. Bu yağışların özellikle güney ve batı bölgelerde zaman zaman gök gürültülü sağanak, kuzeydoğuda ise yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor.
Güney Ege kıyıları ile Siirt, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısı yapılıyor. Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ise gece ve sabah saatlerinde pus ve sis oluşması bekleniyor.
Hava Sıcaklığı:
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor; sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyretmesi öngörülüyor.
Rüzgar:
Rüzgar genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
DİKKAT! KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Güney Ege kıyıları ile Siirt, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli sağanak yağışlara karşı sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim. Bölgenin güney kesimlerinde zamanla bulutlanma artabilir.
İstanbul: 12° / 20° - Parçalı ve az bulutlu
Bursa: 9° / 22° - Zamanla çok bulutlu
Çanakkale: 10° / 21° - Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 8° / 18° - Parçalı ve az bulutlu
EGE
Bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar sabah saatlerinden itibaren etkili olacak.
İzmir: 15° / 20° - Yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor
Muğla: 11° / 20° - Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Denizli: 15° / 21° - Çok bulutlu, yer yer sağanak
Afyonkarahisar: 9° / 16° - Öğleden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Adana: 17° / 27° - Öğleden sonra sağanak yağışlı
Antalya: 20° / 26° - Öğleden sonra yağışlı
Hatay: 18° / 25° - Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak
Isparta: 11° / 20° - Sağanak yağış bekleniyor
İÇ ANADOLU
Güney kesimlerde aralıklı yağmur geçişleri olacak.
Ankara: 6° / 19° - Parçalı, yer yer çok bulutlu
Eskişehir: 6° / 20° - Sağanak yağışlı
Konya: 11° / 18° - Gök gürültülü sağanak
Sivas: 3° / 17° - Sabah saatlerinde sağanak bekleniyor
BATI KARADENİZ
,Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
Bolu: 5° / 19° - Parçalı bulutlu
Düzce: 8° / 20° - Parçalı bulutlu
Sinop: 11° / 20° - Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 10° / 18° - Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Doğu Karadeniz kıyılarında gece saatlerinde yağmur etkili olacak. Rize ve Artvin’in yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor.
Samsun: 10° / 18° - Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 12° / 18° - Gece yağmur geçişleri
Rize: 12° / 19° - Akşam saatlerinde sağanak
Amasya: 6° / 20° - Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Doğu kesimlerde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebilir.
Erzurum: 3° / 14° - Akşam saatlerinde yağış, yükseklerde kar
Kars: 1° / 15° - Aralıklı yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur
Malatya: 8° / 18° - Güney ilçelerinde sağanak
Van: 5° / 14° - Sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölgenin doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak yağışlar bekleniyor.
Diyarbakır: 9° / 22° - Güney ve doğusunda sağanak
Gaziantep: 13° / 23° - Aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış
Mardin: 17° / 21° - Doğusunda sağanak yağış bekleniyor
Siirt: 15° / 19° - Kuvvetli sağanak yağış uyarısı mevcut
Kaynak: Haber Merkezi