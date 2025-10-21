Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Günlük Körfez Ziyareti Başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman’a resmi ziyaretlerde bulunacak. Erdoğan’ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı görevine Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Günlük Körfez Ziyareti Başlıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21-23 Ekim tarihleri arasında Kuveyt, Katar ve Umman’ı kapsayan bir Körfez turuna çıkıyor.

Ziyaret süresince Cumhurbaşkanlığı görevini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 106’ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yürütecek. Yılmaz’ın vekaletine ilişkin tezkere, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan KKTC’nin Yeni liderine TebrikCumhurbaşkanı Erdoğan’dan KKTC’nin Yeni liderine TebrikSiyaset

Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar YenilendiBakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar YenilendiGüncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Sonrası Çarpıcı Mesajlar: 'Türkiye Vazgeçilmez Bir Oyuncu Haline Geliyor'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Sonrası Çarpıcı Mesajlar: 'Türkiye Vazgeçilmez Bir Oyuncu Haline Geliyor'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
DEM Parti'den Sızdırılan 11. Yargı Paketi'ne Ret: Koçyiğit ‘Kabul Etmiyoruz’ Diyerek Tepki Gösterdi DEM Parti'den Sızdırılan 11. Yargı Paketi'ne Ret: Koçyiğit ‘Kabul Etmiyoruz’ Diyerek Tepki Gösterdi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
CHP’li 6 Tutuklu Belediye Başkanı Hakkında Flaş Karar! CHP’li 6 Tutuklu Belediye Başkanı Hakkında Flaş Karar!
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
İzmir'de Baba Dehşeti! Oğlunu Öldürdü, Eşini Ağır Yaraladı İzmir'de Baba Dehşeti! Oğlunu Öldürdü, Eşini Ağır Yaraladı
Rekabet Kurulu'ndan Şişecam’a Dev 'Rekabet İhlali' Cezası Rekabet Kurulu'ndan Şişecam’a Dev 'Rekabet İhlali' Cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Günlük Körfez Ziyareti Başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Günlük Körfez Ziyareti Başlıyor
CHP’de Fırtına Öncesi Sessizlik: İl Kongreleri Tamam, Kritik Dava Kapıda CHP’de Fırtına Öncesi Sessizlik: İl Kongreleri Tamam, Kritik Dava Kapıda
Mülk Sahipleri Tehlikede! Tapuda Bu İbare Varsa Evinizi Kaybedebilirsiniz Mülk Sahipleri Tehlikede! Tapuda Bu İbare Varsa Evinizi Kaybedebilirsiniz