Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlarla bazı bakanlıklarda üst düzey atama ve görevden almalar yapıldı. Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Sağlık Bakanlıklarında çok sayıda isim değişikliği Resmi Gazete’de duyuruldu.

Son Güncelleme:
Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görev değişimi dikkat çekti. Sinop İl Müdürü Zeki Yıldırım görevden alınırken, Şanlıurfa İl Müdürü Can Kayhan Özok Sinop’a atandı.
Rize İl Müdürü Selim Köse Isparta’ya, Isparta İl Müdürü Hüseyin Güçlü ise Rize’ye görevlendirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Milli Eğitim Bakanlığı’nda da üst düzey kadrolarda değişiklik yapıldı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ile Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alınırken, bu görevlere sırasıyla Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Ersin Karaman getirildi. Ayrıca Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevine Prof. Dr. Cihad Demirli atandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Mahir Ülgü ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Doğan Demirel görevlerinden alındı. Atama ve görevden alma kararları, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 4. maddeleri uyarınca yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Atama Kararları Resmi Gazete'deCumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Atama Kararları Resmi Gazete'deGüncel

MEB Duyurdu! 15 Bin Öğretmen Atama Takvimi Belli OlduMEB Duyurdu! 15 Bin Öğretmen Atama Takvimi Belli OlduGüncel

Erdoğan'dan Sürpriz Atama... İİT'den Dışişleri’neErdoğan'dan Sürpriz Atama... İİT'den Dışişleri’neSiyaset

Kaynak: AA

Etiketler
atama Resmi Gazete
Son Güncelleme:
Kripto Paralarda Kan kaybı Sürüyor: Bitcoin Dibi Gördü, 1.2 Milyar Dolarlık Darbe Bitcoin Dibi Gördü, 1.2 Milyar Dolarlık Kayıp
Süper Lig’in Parlayan Yıldızıydı: Türk Oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na Davet Ettiler Türk Oyuncuyu Başka Milli Takıma Çağırdılar
Van’da Ortalık Savaş Alanına Döndü! 1 Ölü, 19 Yaralı Van’da Ortalık Savaş Alanına Döndü! 1 Ölü, 19 Yaralı
Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi: Kim Nasıl Tepki Verdi Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi!
ÇOK OKUNANLAR
Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi: Kim Nasıl Tepki Verdi Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi!
Van’da Ortalık Savaş Alanına Döndü! 1 Ölü, 19 Yaralı Van’da Ortalık Savaş Alanına Döndü! 1 Ölü, 19 Yaralı
AKP'ye Geçeceği İddia Edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan İlk Açıklama Ve Sessizliğini Bozdu! AKP'ye mi Geçiyor?
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Şok Gelişme: Kan Sonuçları Şaşırttı Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Şok Gelişme!
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor? Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor?