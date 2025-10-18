Van’da Ortalık Savaş Alanına Döndü! 1 Ölü, 19 Yaralı

Van’ın Özalp ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Van'da Ortalık Savaş Alanına Döndü! 1 Ölü, 19 Yaralı
Van’ın Özalp ilçesine bağlı Aşağı Ayazca Mahallesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından mahalleye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Özalp ve Van’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, ikinci bir gerginliğin yaşanmaması için bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kavgaya karışan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve olayın çıkış nedeninin aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

