MSB Acı Haberi Verdi... 1 Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Er Eyüp Güner’in eğitim sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ancak kurtarılamadığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman silah arkadaşımız, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ekim 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Kaynak: Haber Merkezi