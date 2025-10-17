MSB Acı Haberi Verdi... 1 Asker Şehit Oldu
MSB, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Er Eyüp Güner’in eğitim sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ancak kurtarılamadığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Kahraman silah arkadaşımız, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ekim 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
October 17, 2025
Kaynak: Haber Merkezi