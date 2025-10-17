Deren Talu ve Annesi Defne Samyeli'den Test İtirazı! 'Adli Tıp’a Güvenmiyoruz'

Uyuşturucu soruşturmasında test sonucu pozitif çıkan Deren Talu, sonuçlara itiraz ederek “Bağımsız bir kurumda yeniden test olacağım” dedi. Anne Defne Samyeli ise Adli Tıp Kurumu’nun raporlarına güvenmediklerini söyledi.

Son Güncelleme:
Deren Talu ve Annesi Defne Samyeli'den Test İtirazı! 'Adli Tıp’a Güvenmiyoruz'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örneği alınan 19 ünlü isimden biri olan Deren Talu, test sonucunun 'pozitif' çıkmasının ardından açıklama yaptı. Talu, çıkan sonuçlara tepki göstererek, hayatı boyunca uyuşturucu kullanmadığını ve test sonuçlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

'SONUÇLAR DOĞRU DEĞİL'

Şok içerisinde olduğunu ifade eden Talu, sözlerine şöyle devam etti: "Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Sonuçlar doğru değil. Kanımda çıkan tek madde, kullandığım antidepresanın etken maddesi sertralindir. Bu ülkede antidepresan kullanmadan yaşamanın mümkün olmadığını bir kez daha anladım. Sonuçları kabul etmiyorum ve bağımsız bir kurumda yeniden test olacağım. Adımın karalanmasına izin vermeyeceğim."

Deren Talu ve Annesi Defne Samyeli'den Test İtirazı! 'Adli Tıp’a Güvenmiyoruz' - Resim : 1

SAMYELİ: KOCA BİR SORU İŞARETİ

Deren Talu’nun açıklamasının ardından annesi Defne Samyeli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adli Tıp Kurumu’na ve yürütülen sürece güvenmediklerini söyledi. Samyeli'nin ilgili açıklaması şöyle: "Ben sadece uyuşturucu değil, sigaranın bile yasaklanmasını savunan biriyim. Devletin uyuşturucunun ticareti, dağıtımı ve yaygınlığı konusunda ne kadar etkili bir mücadele verdiği kocaman bir soru işareti. Apar topar gözaltına alınan bu isimlerin kimler tarafından ihbar edildiği bile bize söylenmedi. Dosyada gizlilik kararı var ama biz test sonuçlarını basından öğreniyoruz. Bu operasyona da, Adli Tıp Kurumu’nun sonuçlarına da güvenmiyoruz. Çocuklarım için bağımsız bir hastanede testleri yeniden yaptıracağız.”

Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Şok Gelişme: Kan Sonuçları ŞaşırttıÜnlülere Uyuşturucu Operasyonunda Şok Gelişme: Kan Sonuçları ŞaşırttıGüncel

İrem Derici, Ünlüleri Hedef Alan Ahmet Hakan'a Ateş Püskürdüİrem Derici, Ünlüleri Hedef Alan Ahmet Hakan'a Ateş PüskürdüMagazin

Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda ifade Vermişti! Fenomen Duygu Özaslan Sessizliğini BozduÜnlülere Uyuşturucu Operasyonunda ifade Vermişti! Fenomen Duygu Özaslan Sessizliğini BozduMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Defne Samyeli
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Samsun Maçı Sonrası Ortalık Karıştı! Soyunda Odasında Yumruklar Konuşacaktı… Kavganın Neden Çıktığını Açıkladı Soyunma Odasında Kavga! İşte Dev Kavganın Nedeni
Siber Çeteye Büyük Darbe! 50 Milyonluk Vurgun Yapmışlar Siber Çeteye Büyük Darbe! 50 Milyonluk Vurgun Yapmışlar
Test Sonucu Dilan Polat'ı Yıktı! Yemin Ediyorum Sadece... Test Sonucu Dilan Polat'ı Yıktı! Yemin Ediyorum Sadece...
Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki Mesajı: Hakemlerden Sonra En Büyük Sorun Yayıncı Kuruluş! Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki
ÇOK OKUNANLAR
AKP'ye Geçeceği İddia Edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan İlk Açıklama Ve Sessizliğini Bozdu! AKP'ye mi Geçiyor?
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor? Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor?
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Şok Gelişme: Kan Sonuçları Şaşırttı Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Şok Gelişme!
Can Holding Soruşturmasında Dikkat Çeken İsim: Mason Locası Başkanı da Gözaltında Mason Locası Başkanı Gözaltında
Sürücüler Dikkat! Trafikte Yeni Dönem Başladı: Hız Limitleri Değişti, Levhalar Tek Tek Söküldü Sürücüler Dikkat! Trafikte Yeni Dönem Başladı: Hız Limitleri Değişti, Levhalar Tek Tek Söküldü