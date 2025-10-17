Deren Talu ve Annesi Defne Samyeli'den Test İtirazı! 'Adli Tıp’a Güvenmiyoruz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örneği alınan 19 ünlü isimden biri olan Deren Talu, test sonucunun 'pozitif' çıkmasının ardından açıklama yaptı. Talu, çıkan sonuçlara tepki göstererek, hayatı boyunca uyuşturucu kullanmadığını ve test sonuçlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

'SONUÇLAR DOĞRU DEĞİL'

Şok içerisinde olduğunu ifade eden Talu, sözlerine şöyle devam etti: "Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Sonuçlar doğru değil. Kanımda çıkan tek madde, kullandığım antidepresanın etken maddesi sertralindir. Bu ülkede antidepresan kullanmadan yaşamanın mümkün olmadığını bir kez daha anladım. Sonuçları kabul etmiyorum ve bağımsız bir kurumda yeniden test olacağım. Adımın karalanmasına izin vermeyeceğim."

SAMYELİ: KOCA BİR SORU İŞARETİ

Deren Talu’nun açıklamasının ardından annesi Defne Samyeli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adli Tıp Kurumu’na ve yürütülen sürece güvenmediklerini söyledi. Samyeli'nin ilgili açıklaması şöyle: "Ben sadece uyuşturucu değil, sigaranın bile yasaklanmasını savunan biriyim. Devletin uyuşturucunun ticareti, dağıtımı ve yaygınlığı konusunda ne kadar etkili bir mücadele verdiği kocaman bir soru işareti. Apar topar gözaltına alınan bu isimlerin kimler tarafından ihbar edildiği bile bize söylenmedi. Dosyada gizlilik kararı var ama biz test sonuçlarını basından öğreniyoruz. Bu operasyona da, Adli Tıp Kurumu’nun sonuçlarına da güvenmiyoruz. Çocuklarım için bağımsız bir hastanede testleri yeniden yaptıracağız.”

Bu ülkede yaşamak çok zor pic.twitter.com/dlCY6CJjhD — Defne Samyeli (@tweetingdefne) October 17, 2025

