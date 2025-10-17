Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Şok Gelişme: Kan Sonuçları Şaşırttı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında alınan kan örnekleri sonuçlandı. 8 kişide uyuşturucu madde tespit edildi.

Son Güncelleme:
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Şok Gelişme: Kan Sonuçları Şaşırttı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince geçen hafta operasyon düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

8 ÜNLÜDE MADDE TESPİTİ

Kurumda kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra jandarma ekipleri eşliğinde götürüldükleri Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmişti. Yenişafak'ın emniyet kaynaklarından aktardığına göre Dilan Polat, Derin Dalu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kanında veya saçında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Polat, Talu kardeşler, Tüzünataç ve Akalay'ın saçında kokain maddesine rastlandı. Aka, Akdülger, Yıldırım'ın kanlarında ise esrar kullanımına bağlı THC-COOH uyuşturucu maddesine rastlandı.

SONUÇLARI TEMİZ ÇIKAN İSİMLER

Kanında ilaç etken maddesi tespit edilen isimlerin Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter olduğu açıklandı. Derici, Altun ve Sali'nin kullandığı ilaçların yeşil reçeteyle temin edildiği belirlendi.

Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk'te ise herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilmedi.

Kaynak: YeniŞafak

