Test Sonucu Dilan Polat'ı Yıktı! Yemin Ediyorum Sadece...

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında test sonucu pozitif çıkan ünlüler arasında yer alan Dilan Polat, sosyal medyada açıklama yaptı. Polat, Instagram hesabından yaptığı açıklamada gözyaşlarına hakim olamadı.

Test sonuçlarının asılsız olduğunu savunan Polat, "Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey yeşil reçeteli ilaçlar. Yemin ediyorum, çocuklarımın, ölmüş annemin babamın üzerine yemin ediyorum" ifadelerini kullandı. Polat, hayatı boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını savunarak, “Hayatım boyunca görmediğim şeyler bunlar. Benim adımı böyle bir konuyla anmak bile büyük haksızlık” dedi.

