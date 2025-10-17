Test Sonucu Dilan Polat'ı Yıktı! Yemin Ediyorum Sadece...

Kanında uyuşturucu tespit edilen Dilan Polat, sonuca gözyaşları içinde tepki gösterdi. "Benim kanımda çıkabilecek tek şey yeşil reçeteli ilaçlar" diyen Polat, gözyaşları içinde isyan etti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında test sonucu pozitif çıkan ünlüler arasında yer alan Dilan Polat, sosyal medyada açıklama yaptı. Polat, Instagram hesabından yaptığı açıklamada gözyaşlarına hakim olamadı.

Test sonuçlarının asılsız olduğunu savunan Polat, "Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey yeşil reçeteli ilaçlar. Yemin ediyorum, çocuklarımın, ölmüş annemin babamın üzerine yemin ediyorum" ifadelerini kullandı. Polat, hayatı boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını savunarak, “Hayatım boyunca görmediğim şeyler bunlar. Benim adımı böyle bir konuyla anmak bile büyük haksızlık” dedi.

Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Şok Gelişme: Kan Sonuçları ŞaşırttıÜnlülere Uyuşturucu Operasyonunda Şok Gelişme: Kan Sonuçları ŞaşırttıGüncel

Uyuşturucu Operasyonu Sonrası Hadise'nin İfadesi Ortaya Çıktı! Aylık Gelirini AçıkladıUyuşturucu Operasyonu Sonrası Hadise'nin İfadesi Ortaya Çıktı! Aylık Gelirini AçıkladıGüncel

'Test Sonuçlarını Mahalle Mahalle Gezdireceğim' Demişti: İrem Derici’den İlk Sözler'Test Sonuçlarını Mahalle Mahalle Gezdireceğim' Demişti: İrem Derici’den İlk SözlerGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dilan Polat
Son Güncelleme:
Milli Takım Kampını Terk Etmişti! Ve Beklenen Açıklama Geldi: Berke Özer İçin Müjdeyi Verdi Kampı Terk Etmişti! Milli Yıldızdan Haber Var
Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki Mesajı: Hakemlerden Sonra En Büyük Sorun Yayıncı Kuruluş! Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki
'Test Sonuçlarını Mahalle Mahalle Gezdireceğim' Demişti: İrem Derici’den İlk Sözler 'Test Sonuçlarını Mahalle Mahalle Gezdireceğim' Demişti
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Şok Gelişme: Kan Sonuçları Şaşırttı Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Şok Gelişme!
ÇOK OKUNANLAR
AKP'ye Geçeceği İddia Edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan İlk Açıklama Ve Sessizliğini Bozdu! AKP'ye mi Geçiyor?
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor? Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor?
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Şok Gelişme: Kan Sonuçları Şaşırttı Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Şok Gelişme!
Can Holding Soruşturmasında Dikkat Çeken İsim: Mason Locası Başkanı da Gözaltında Mason Locası Başkanı Gözaltında
Sürücüler Dikkat! Trafikte Yeni Dönem Başladı: Hız Limitleri Değişti, Levhalar Tek Tek Söküldü Sürücüler Dikkat! Trafikte Yeni Dönem Başladı: Hız Limitleri Değişti, Levhalar Tek Tek Söküldü