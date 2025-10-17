Siber Çeteye Büyük Darbe! 50 Milyonluk Vurgun Yapmışlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık' soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve mali takibin ardından, şüphelilerin banka, MASAK ve telekomünikasyon şirketleriyle yapılan yazışmalarda 50 milyon lirayı bulan yasa dışı para hareketleri tespit edildi. Paranın bir kısmının yurt dışındaki kripto borsalarına ve farklı banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

BİRÇOK İLDE EŞ ZAMANLIK OPERASYON

Eş zamanlı operasyonlar İzmir, Konya, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Şırnak illerinde gerçekleştirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA