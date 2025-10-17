'Test Sonuçlarını Mahalle Mahalle Gezdireceğim' Demişti: İrem Derici’den İlk Sözler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uyuşturucu soruşturması kapsamında kan testi yapılan şarkıcı İrem Derici, sonuçların temiz çıkmasının ardından sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Derici, "Eveeeet, raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahalle gezmeye başlıyorum. Beton Derici’ye güvenin siz. Bugüne kadar asla yalan söylemedim, söylemem de!" ifadelerini kullandı.

Eveeeet, raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahallle gezmeye başlıyorum 💅 Beton Derici’ye güvenin siz. Bugüne kadar asla yalan söylemedim, söylemem de! 🙏 — İrem Derici (@iremderici) October 17, 2025

NE DEMİŞTİ?

Derici, gözaltından çıktıktan sonra yaptığı açıklamada uyuşturucu madde iddialarını kesin bir dille reddetmişti. Derici, bu konunun adının bile kendisiyle anılmasının büyük bir haksızlık olduğunu belirterek, "Gerekiyorsa mahalle mahalle gezip o tertemiz sonuçları paylaşacağım" demişti.

