'Test Sonuçlarını Mahalle Mahalle Gezdireceğim' Demişti: İrem Derici’den İlk Sözler

Test sonucu temiz çıkan İrem Derici'den ilk açıklama geldi. Derici, "Beton gibiyim, bugüne kadar yalan söylemedim, söylemem de" diyerek tartışmalara noktayı koydu.

Son Güncelleme:
'Test Sonuçlarını Mahalle Mahalle Gezdireceğim' Demişti: İrem Derici’den İlk Sözler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uyuşturucu soruşturması kapsamında kan testi yapılan şarkıcı İrem Derici, sonuçların temiz çıkmasının ardından sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Derici, "Eveeeet, raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahalle gezmeye başlıyorum. Beton Derici’ye güvenin siz. Bugüne kadar asla yalan söylemedim, söylemem de!" ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

Derici, gözaltından çıktıktan sonra yaptığı açıklamada uyuşturucu madde iddialarını kesin bir dille reddetmişti. Derici, bu konunun adının bile kendisiyle anılmasının büyük bir haksızlık olduğunu belirterek, "Gerekiyorsa mahalle mahalle gezip o tertemiz sonuçları paylaşacağım" demişti.

Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Şok Gelişme: Kan Sonuçları ŞaşırttıÜnlülere Uyuşturucu Operasyonunda Şok Gelişme: Kan Sonuçları ŞaşırttıGüncel

İrem Derici, Ünlüleri Hedef Alan Ahmet Hakan'a Ateş Püskürdüİrem Derici, Ünlüleri Hedef Alan Ahmet Hakan'a Ateş PüskürdüMagazin

Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda ifade Vermişti! Fenomen Duygu Özaslan Sessizliğini BozduÜnlülere Uyuşturucu Operasyonunda ifade Vermişti! Fenomen Duygu Özaslan Sessizliğini BozduMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İrem Derici
Son Güncelleme:
Gazetecilere Ölüm Tehdidi İhbarında Sıcak Gelişme! Gazetecilere Ölüm Tehdidi İhbarında Sıcak Gelişme!
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Şok Gelişme: Kan Sonuçları Şaşırttı Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Şok Gelişme!
Süper Lig’in Parlayan Yıldızıydı: Türk Oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na Davet Ettiler Türk Oyuncuyu Başka Milli Takıma Çağırdılar
Tedesco’dan Karagümrük Maçı Öncesi Sürpriz Karar: Yıldız İsim Forma Giyemeyecek Karar Verildi! Yıldız İsim Forma Giyemeyecek
ÇOK OKUNANLAR
AKP'ye Geçeceği İddia Edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan İlk Açıklama Ve Sessizliğini Bozdu! AKP'ye mi Geçiyor?
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor? Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor?
Can Holding Soruşturmasında Dikkat Çeken İsim: Mason Locası Başkanı da Gözaltında Mason Locası Başkanı Gözaltında
Sürücüler Dikkat! Trafikte Yeni Dönem Başladı: Hız Limitleri Değişti, Levhalar Tek Tek Söküldü Sürücüler Dikkat! Trafikte Yeni Dönem Başladı: Hız Limitleri Değişti, Levhalar Tek Tek Söküldü
Güllü’nün Kızının Uyuşturucu Testinin Sonucu Çıktı! Olay Gecesi Kullandığı İddia Edilmişti Güllü’nün Kızının Uyuşturucu Testinin Sonucu Çıktı! Olay Gecesi Kullandığı İddia Edilmişti