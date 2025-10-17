Gazetecilere Ölüm Tehdidi İhbarında Sıcak Gelişme!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çetelerle ilgili yaptıkları yayınlarla bilinen gazeteciler Şule Aydın ve Murat Ağırel hakkında yapılan ölüm tehdidi ihbarı sonrası savcılık harekete geçti. İhbarın ardından gazeteciler, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ve güvenlik önlemi talep etti. Aydın, dünkü canlı yayında “Bize motosikletli bir saldırı yapılacağına dair ihbar geldi. Tetikçilerin tutulduğu söyleniyor” diyerek konuyu kamuoyuyla paylaştı.

AVUKATLARI SON BİLGİYİ VERDİ

Gazetecilerin avukatı Hüseyin Ersöz, Aydın ve Ağırel’in ifade vermek üzere çağrıldığını belirterek, "İfade işlemlerinin ardından koruma kararına ilişkin değerlendirme İstanbul Valiliği tarafından yapılacak" dedi.

Az önce İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden arandık.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazısı üzerine gazeteciler Şule Aydın (@aydinsule1) ve Murat Ağırel’in (@muratagirel) müşteki olarak ifadelerine başvurulacak.



İfade alma işlemleri sonrasında… https://t.co/bK7EBxHiui — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) October 17, 2025

NE OLMUŞTU?

İhbarın, yabancı bir numaradan gazeteci Timur Soykan’a İngilizce bir mesaj olarak iletildiği belirtilmişti. Aydın ve Ağırel, Soykan, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu ile birlikte yaklaşık altı aydır Onlar TV adlı YouTube kanalında Türkiye’deki çete yapılanmalarına dair programlar hazırlıyordu.

