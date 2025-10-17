6 Kişi Gözaltına Alınmıştı: Antalya'daki 'Rüşvet' Soruşturmasında Flaş Gelişme!

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘yolsuzluk’ ve ‘rüşvet’ soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı.

6 Kişi Gözaltına Alınmıştı: Antalya'daki 'Rüşvet' Soruşturmasında Flaş Gelişme!
Antalya Büyükşehir Belediyesi merkezli 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı arttı. 14 Ekim’de E.B., M.A.C.D., E.T.Ç., S.Ç., M.K. ve Ö.Y. gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapılmıştı. Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişiden 5'i bugün adliyeye sevk edildi. M.K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.A.C.D. savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken, E.T.Ç., S.Ç. ve Ö.Y.K. tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, E.T.Ç., S.Ç. ve Ö.Y.K.’nin tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheli E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Antalya Başsavcılığı'nın 5 Temmuz’dan bu yana yürüttüğü soruşturmada, aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığı Müdürü Tuncay Kaya, Böcek’in gelini Zuhal Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’in de bulunduğu çok sayıda isim tutuklanmıştı.

Tutuklular arasında ayrıca Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden uzaklaştırılan İlker Arslan, iş insanları F.A. ve Mehmet Emin Hesapçıoğlu, Kanal V televizyonu sahibi Mehmet Okan Kaya, eski genel sekreter yardımcısı Tuncay Sarıhan, ANT Tepe şirketi müdürü İsmail Erdoğmuş ve satış elemanı Levent Şapçıoğlu da bulunuyor. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Hesapçıoğlu, Sarıhan ve Erdoğmuş, 27 Eylül’de serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

