Ankara’da Şok Baskın! 1 Ton Bozuk Et ve Tavuk Ele Geçirildi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan bin 200 kilogram bozuk et ve tavuk ürünü ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinde bozuk gıda satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

1 MİLYON LİRALIK BOZUK ÜRÜN İMHA EDİLDİ

Yapılan aramalarda bin 200 kilogram bozuk et ve tavuk ürünü ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilen ürünler, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yenimahalle Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerinin gözetiminde imha edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

