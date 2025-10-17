Tokat'taki Zehir Taciri Yakalandı!

Tokat'ta Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, bir şahsın üzerinde ve evinde yaptığı aramalarda çeşitli türlerde sentetik madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat'taki Zehir Taciri Yakalandı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tokat Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmada bir operasyon düzenledi.

16 Ekim'de M.A.'nın üzerinde yapılan aramada, 90 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 1.40 gram tütünle karışık sentetik kannabinoid bulundu. Ayrıca, uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen 8 bin 740 lira nakit ele geçirildi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 417 adet sentetik ecza tespit edildi. Gözaltına alınan M.A., 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan işlem gördü. Tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Kripto Paralarda Kan kaybı Sürüyor: Bitcoin Dibi Gördü, 1.2 Milyar Dolarlık Darbe Bitcoin Dibi Gördü, 1.2 Milyar Dolarlık Kayıp
Muş’ta Operasyon: 100 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi Muş’ta Operasyon: 100 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Nevşehir’de Boğanın Saldırdığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti Nevşehir’de Boğanın Saldırdığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Tedesco’dan Karagümrük Maçı Öncesi Sürpriz Karar: Yıldız İsim Forma Giyemeyecek Karar Verildi! Yıldız İsim Forma Giyemeyecek
ÇOK OKUNANLAR
AKP'ye Geçeceği İddia Edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan İlk Açıklama Ve Sessizliğini Bozdu! AKP'ye mi Geçiyor?
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor? Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor?
Can Holding Soruşturmasında Dikkat Çeken İsim: Mason Locası Başkanı da Gözaltında Mason Locası Başkanı Gözaltında
Fatih Ürek’in Sağlık Durumuna İlişkin Korkunç İddia Kalp Krizini Ne Tetikledi? 1 Yıl Önce 30 Kiloyu Nasıl Verdiğini Açıklamıştı Fatih Ürek’in Sağlık Durumuna İlişkin Korkunç İddia
Güllü’nün Kızının Uyuşturucu Testinin Sonucu Çıktı! Olay Gecesi Kullandığı İddia Edilmişti Güllü’nün Kızının Uyuşturucu Testinin Sonucu Çıktı! Olay Gecesi Kullandığı İddia Edilmişti