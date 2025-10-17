Muş’ta Operasyon: 100 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, kargo aracılığıyla gönderilen 100 litre etil alkol ele geçirildi.

Muş’ta Operasyon: 100 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Merkez ilçede yürüttükleri çalışma sonucu S.Ş. isimli şahsın, B.N.Ö. ve Z.Ö. adına alıcı ödemeli olarak kargo yoluyla etil alkol göndereceği yönündeki ihbara ulaştı.

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde alınan arama kararının ardından yapılan operasyonda, kargo firmasında gerçekleştirilen aramada 20 bidon içerisinde toplam 100 litre etil alkol ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, olayla ilgili adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Nevşehir’de Boğanın Saldırdığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti Nevşehir’de Boğanın Saldırdığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Tedesco’dan Karagümrük Maçı Öncesi Sürpriz Karar: Yıldız İsim Forma Giyemeyecek Karar Verildi! Yıldız İsim Forma Giyemeyecek
Bingöl’de Jandarmadan Huzur Operasyonu! 2 Kişi Tutuklandı Bingöl’de Jandarmadan Huzur Operasyonu! 2 Kişi Tutuklandı
Karadeniz Derbisinde Fırtına Kopacak! Rize'de Trabzonspor'u Ayağa Kaldıran Yasak Kararı Rize'de Trabzonspor'u Ayağa Kaldıran Yasak Kararı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'ye Geçeceği İddia Edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan İlk Açıklama Ve Sessizliğini Bozdu! AKP'ye mi Geçiyor?
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor? Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor?
Can Holding Soruşturmasında Dikkat Çeken İsim: Mason Locası Başkanı da Gözaltında Mason Locası Başkanı Gözaltında
Fatih Ürek’in Sağlık Durumuna İlişkin Korkunç İddia Kalp Krizini Ne Tetikledi? 1 Yıl Önce 30 Kiloyu Nasıl Verdiğini Açıklamıştı Fatih Ürek’in Sağlık Durumuna İlişkin Korkunç İddia
Güllü’nün Kızının Uyuşturucu Testinin Sonucu Çıktı! Olay Gecesi Kullandığı İddia Edilmişti Güllü’nün Kızının Uyuşturucu Testinin Sonucu Çıktı! Olay Gecesi Kullandığı İddia Edilmişti