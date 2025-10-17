Bingöl’de Jandarmadan Huzur Operasyonu! 2 Kişi Tutuklandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-17 Ekim tarihleri arasında yürüttüğü operasyonlarda 29 olaya müdahale etti. Çalışmalarda uyuşturucu madde ve kaçak ürünler ele geçirildi, gözaltına alınan 32 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamını korumak amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlarına aralıksız devam ediyor. 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda, kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

KAÇAKÇILIK VE UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK

Belirtilen tarihler arasında düzenlenen 29 farklı operasyonda, 6 kilo 445 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 1 adet sentetik hap ve 5 bin 820 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu 32 şüpheli gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 29 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

