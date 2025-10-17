Bingöl’de Jandarmadan Huzur Operasyonu! 2 Kişi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamını korumak amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlarına aralıksız devam ediyor. 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda, kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

KAÇAKÇILIK VE UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK

Belirtilen tarihler arasında düzenlenen 29 farklı operasyonda, 6 kilo 445 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 1 adet sentetik hap ve 5 bin 820 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu 32 şüpheli gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 29 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA