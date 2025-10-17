Nevşehir’de Boğanın Saldırdığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde, beslediği boğanın saldırısına uğrayan 70 yaşındaki Ümmet K., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yazıhöyük Kasabası’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, açık besicilik yapan Ümmet K., hayvanlarını yemlediği sırada aniden agresifleşen bir boğanın saldırısına uğradı. Hayvanın darbeleriyle demir parmaklıklara sıkışan yaşlı adam ağır yaralandı.

HASTANEDE 2 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Ümmet K., Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz adam, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Ümmet K.’nin cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı bildirildi.

Kaynak: İHA

