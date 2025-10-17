Elazığ’da 23 Binden Fazla Araca 63 Milyon Liralık Trafik Cezası

Elazığ’da trafik kurallarını ihlal eden 23 binden fazla araç sürücüsüne toplamda 63 milyon lira para cezası kesildi. Denetimlerde yüzlerce araç da trafikten men edildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Denetleme ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak, trafik sıkışıklığını azaltmak ve kural ihlallerini önlemek amacıyla geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. 1 Eylül-15 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve dron desteğiyle 74 bin 169 araç kontrol edildi.

EN ÇOK CEZA HIZ İHLALİNDEN

Denetimlerde; 13 bin 664 araca hız ihlali, 2 bin 882 araca yasak park, 841 araca kırmızı ışık ihlali, 780 araca emniyet kemeri takmamak, 594 araca trafik işaret ve levhalarına uymamak, 227 araca abartı egzoz, 131 araca ters yönde araç kullanmak, 119 araca alkollü araç kullanmak nedeniyle ceza kesildi.

227 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Toplamda 23 bin 527 araca çeşitli ihlallerden dolayı 63 milyon 7 bin 346 TL para cezası uygulanırken, 227 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

