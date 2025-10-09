Çeteler Terör Örgütü Sayılmalı

Çok acil iki yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Hem de süratle. Bir: 18 yaşından küçük olup, kasıtlı ağır suç işleyenlerin cezası arttırılmalı. İki: Çetelere karışıp bu tür suçları işleyenler terörden yargılanmalı.

Hatice Turhan

Hatice Turhan

Sokak ortasında AK-47 yani Kaleş ile suikast düzenliyorlar. Yüzlerce insanın da hayatını tehlikeye atarak bu bir terör suçu değil de nedir?

Kendi aralarında örgütlenip sokakta gezen yaşıtlarına saldırıyorlar. Acımasızca bıçaklıyorlar. Yaşları küçük diye ortalıkta dolaşacaklar mı?

Kimse pamuk şekeri bir dünyada yaşıyormuş gibi yapmasın. Ciddi bir 18 yaşından küçük suçlu sorunumuz var. Yasal olarak “Suça sürüklenmiş çocuklar” dememiz gerekiyor. Hadi demiş olalım. Hatırları kalmasın.

Ancak bunların şeceresi kalabalık. Her türlü suç var. Ona rağmen dışarıda dolaşıp, yasalara saygılı insanları tehdit edebiliyorlar, canına kıyabiliyorlar. Tüm güvendikleri de 18 yaşından küçük olmaları. Biliyorlar ki kısa süre yatıp çıkacaklar. Suç kariyerlerinde yeni bir rütbe alacaklar.

Bunun süratle önüne geçilmesi gerekiyor. Yasa koyucu vatandaşlarının güven içinde yaşamasından sorumludur. Bu kişiler toplumsal barışı bırakın zedelemek, yok ediyor.

Diğeri ise çeteler. Aslında bu iki kavram iç içe geçmiş durumda. Çünkü çeteler 18 yaşından küçük sabıka kaydı bulunan gençleri kullanıyorlar. Çeteleşiyorlar, iş yeri kurşunlamadan, siparişle adam öldürmeye kadar.

İstanbul’un göbeğinde en son ne zaman AK-47 yani Kaleş kullanıldı Allah aşkına. Bu sadece hedef aldıkları kişiye değil, devlete ve güvenlik güçlerine de meydan okuma. Adeta, “Bak yaparım, hem de nasıl yaparım” diyorlar.

Benim önerim bu tür suçların terör kapsamına alınması. Terör yasalarıyla yargılanmaları. İnfaz kuralları da ona göre olmalı. Çünkü belli ki biraz daha zaman geçerse baş edilemeyecek kadar güçlenecekler.

