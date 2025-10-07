Malatya'da Konteyner Kentte Silahlı Kavga

Malatya'da bir konteyner kentte silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi yaralanırken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Malatya'da Konteyner Kentte Silahlı Kavga
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan konteyner kentte silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi yaralandı.

Saat 13.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi İkizce 1 Konteyner Kent'te meydana gelen olayda, iddiaya göre, Z.K.'nın kaldığı konteynere gelen B.Y., kadının kendisiyle gelmesini istedi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine B.Y., yanında getirdiği tabanca ile konteynere ateş açtı. Açılan ateş sonucu bölgede bulunan Y.P. kolundan yaralandı. Olay sonrası B.Y. geldiği araçla bölgeden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı Y.P., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede bir adet boş kovan bulunurken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Malatya
