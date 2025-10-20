CHP’li 6 Tutuklu Belediye Başkanı Hakkında Flaş Karar!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamuoyunda 'Beşiktaş Soruşturması' olarak bilinen dava kapsamında tutuklu bulunan CHP’li Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Seyhan, Ceyhan ve Adana Büyükşehir belediye başkanlarının tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Ceza hukukçusu Hüseyin Ersöz, karara ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, cuma günü dosyada 'tefrik' (ayırma) kararı verildiğini hatırlatarak, bugün yapılan tutukluluk incelemesinde başkanların cezaevinde kalmasına hükmedildiğini aktardı.

Ersöz, sürecin iddianame mahkemeye gönderilmeden hemen önce yapılan son tutukluluk incelemesi olduğunu belirterek, kararın mahkemeye 'iddianameyi değerlendirmek için zaman kazandırma amacıyla' alındığını ifade etti.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi