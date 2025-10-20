CHP’de Fırtına Öncesi Sessizlik: İl Kongreleri Tamam, Kritik Dava Kapıda

CHP’de il kongreleri sona ererken gözler kurultay iptal davasına çevrildi. 22 Ekim’de tamamlanacak kongre sürecinin ardından, Kasım sonunda 39. Olağan Kurultay yapılacak. Cuma günü görülecek davada, mahkeme üç farklı karar seçeneğini değerlendirecek.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı için hazırlıklar sürerken, il kongreleri büyük ölçüde tamamlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılan kongrelerde yeni yönetimler belirlendi. İstanbul’da Özgür Çelik, Ankara’da Ümit Erkol il başkanlığı görevine getirildi. İzmir’de ise partinin yeni il başkanı Çağatay Güç oldu. Süreç, 22 Ekim’de Hatay ve Tekirdağ kongreleriyle sona erecek. Genel Kurultay’ın ise Kasım ayı sonunda düzenlenmesi planlanıyor.

GÖZLER CUMA GÜNÜNDE

Öte yandan partide yargı süreci de gündemde. Cuma günü görülecek davada, Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği 38. Olağan Kurultay ile 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptali talep ediliyor. Mahkeme, üç ihtimal üzerinde karar verecek: mutlak butlan, davanın ertelenmesi ya da başvurunun reddi.

DURUŞMA DAHA GENİŞ BİR SALONA ALINABİLİR

15 Eylül'de yapılan son duruşmada, mahkeme salonunun yetersizliği nedeniyle gerginlik yaşanmış; salon değişikliği talebi ise mahkeme başkanlığı tarafından kabul edilmemişti. Bu kez, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi önceden harekete geçti. Duruşmanın daha uygun koşullarda yapılması için Sıhhiye Adliyesi'nde daha geniş bir salon tahsis edilmesi gündemde.

