Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan KKTC’nin Yeni liderine Tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik mesajında "Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'nin Yeni liderine Tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Tufan Erhürman’ı tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Erdoğan mesajında ayrıca, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının haklarını koruma konusundaki kararlılığını vurguladı: "Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi

Recep Tayyip Erdoğan KKTC
