MHP lideri Bahçeli, KKTC’deki cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Bu katılımla Kıbrıs Türklüğünün kaderi temsil edilemez. KKTC parlamentosu acilen toplanmalı ve Türkiye’ye katılma kararı almalıdır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk 9. cumhurbaşkanını seçti. Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman’ın seçimi kazandığını açıkladı. YSK ayrıca seçime katılım oranının yüzde 64,87 olduğunu duyurdu. Sonuçlara göre Erhürman oyların yüzde 62,76’sını, bağımsız aday ve mevcut cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yüzde 35,81’ini aldı. Yarış boyunca Erhürman federasyonu, Tatar ise iki devletli çözümü savunmuştu.

Bahçeli'den Flaş KKTC Çağrısı! 'Acilen Toplanılmalı' - Resim : 1
Tufan Erhürman

BAHÇELİ'DEN KRİTİK ÇAĞRI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarına sert tepki gösterdi. Medya ve dijital mecralardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla yapılan açıklamada Bahçeli, düşük katılım oranını eleştirerek, "Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemez" dedi. Bahçeli, devamında şu ifadeleri kullandu: "KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, federasyona dönüş kabul edilmemeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı alınmalıdır."

