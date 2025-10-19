Tutuklu CHP'li Eski Belediye Başkanı Yoğun Bakıma Kaldırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’da "rüşvet" ve "suç örgütü kurma" suçlamalarıyla gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in yoğun bakıma kaldırıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil toplam 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheli için tutuklama, 4 şüpheli için ise adli kontrol talep edilmişti.

Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de içinde bulunduğu 15 şüpheli hakkında tutuklama, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

Para, ziynet eşyası, gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konuldu

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda para, ziynet eşyası, gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulmuş, bir şirkete kayyum atanmıştı.

TURGAY ERDEM KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Turgay Erdem, 1998'den itibaren üç dönem Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanlığı yaptı. 66 yaşındaki Erdem, 2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listesinde yer alarak Nilüfer Belediyesi Meclisi üyeliğine seçildi, 2006'da Belediye Başkan Yardımcısı oldu.

2009 ve 2013 yerel seçimlerinde de meclis üyeliğine seçilen Erdem, bu süre boyunca başkan yardımcılığı görevini de sürdürdü. Turgay Erdem, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde CHP'den Nilüfer Belediye Başkanı seçildi.

