Son 6 Yılda 29 Ölü, 1955 Yaralı… 'Dur' İhlaline Geçit Yok! Sürücülere Ağır Cezalar Geliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücüler nedeniyle son 6 yılda 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 1.955 kişinin yaralandığını hatırlatarak uyardı. Bakan Yerlikaya yeni Trafik Kanunu teklifiyle gelecek yaptırımları kamuoyuna duyurdu. İşte yeni cezalar…
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis ekiplerinin “Dur” ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsünün görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, yeni Trafik Kanunu teklifiyle gelecek yaptırımları kamuoyuna duyurdu.
Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada mevcut cezaların yetersiz olduğunu belirterek, “Bu suçu akıllarına bile getiremeyecekler” ifadesiyle yeni dönemde caydırıcılığın artacağını vurguladı.
60 GÜN SÜREYLE GERİ ALINACAK
Yeni Trafik Kanunu teklifi yasalaştığında, dur ihtarına uymayan sürücülere yönelik yaptırımlar ciddi şekilde artacak. Buna göre, söz konusu ihlali gerçekleştiren motosiklet sürücüsünün:
- Ehliyeti 60 gün süreyle geri alınacak
- Aracı 60 gün süreyle trafikten men edilecek
- Mevcut uygulamada ise aynı suçun karşılığı yalnızca 2.167 TL para cezası ile sınırlı.
“BU CEZA CAYDIRICI MI?”
Bakan Yerlikaya, paylaşımında kamuoyuna da seslenerek “Sizce bu ceza caydırıcı mı?” sorusunu yöneltti. Bakan Yerlikaya, son yıllardaki acı detayı şöyle paylaştı:
Dur ihtarına uymayan sürücüler yüzünden son 6 yılda:
- 9 polis şehit oldu
- 16 polis gazilik unvanı aldı
- 29 sivil vatandaş hayatını kaybetti
- 1.955 kişi yaralandı.
