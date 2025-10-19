Son 6 Yılda 29 Ölü, 1955 Yaralı… 'Dur' İhlaline Geçit Yok! Sürücülere Ağır Cezalar Geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücüler nedeniyle son 6 yılda 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 1.955 kişinin yaralandığını hatırlatarak uyardı. Bakan Yerlikaya yeni Trafik Kanunu teklifiyle gelecek yaptırımları kamuoyuna duyurdu. İşte yeni cezalar…

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis ekiplerinin “Dur” ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsünün görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, yeni Trafik Kanunu teklifiyle gelecek yaptırımları kamuoyuna duyurdu.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada mevcut cezaların yetersiz olduğunu belirterek, “Bu suçu akıllarına bile getiremeyecekler” ifadesiyle yeni dönemde caydırıcılığın artacağını vurguladı.

Son 6 Yılda 29 Ölü, 1955 Yaralı… 'Dur' İhlaline Geçit Yok! Sürücülere Ağır Cezalar Geliyor - Resim : 1

Ehliyeti 60 gün süreyle geri alınacak

60 GÜN SÜREYLE GERİ ALINACAK

Yeni Trafik Kanunu teklifi yasalaştığında, dur ihtarına uymayan sürücülere yönelik yaptırımlar ciddi şekilde artacak. Buna göre, söz konusu ihlali gerçekleştiren motosiklet sürücüsünün:

  • Ehliyeti 60 gün süreyle geri alınacak
  • Aracı 60 gün süreyle trafikten men edilecek
  • Mevcut uygulamada ise aynı suçun karşılığı yalnızca 2.167 TL para cezası ile sınırlı.

“BU CEZA CAYDIRICI MI?”

Bakan Yerlikaya, paylaşımında kamuoyuna da seslenerek “Sizce bu ceza caydırıcı mı?” sorusunu yöneltti. Bakan Yerlikaya, son yıllardaki acı detayı şöyle paylaştı:

Dur ihtarına uymayan sürücüler yüzünden son 6 yılda:

  • 9 polis şehit oldu
  • 16 polis gazilik unvanı aldı
  • 29 sivil vatandaş hayatını kaybetti
  • 1.955 kişi yaralandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Arda Turan'a Ağır Darbe! Aldığı Sonuç Pahalıya Patladı, Shakhtar Donetsk'te Deprem Arda Turan'a Ağır Darbe! Aldığı Sonuç Pahalıya Patladı
Her Köşede Kadına Şiddet! Ayrıldığı Erkek Tarafından Arabasına Binerken Bıçaklandı Her Köşede Kadına Şiddet! Arabasına Binerken Bıçaklandı
Naci Görür’den Hayati Deprem Uyarısı! ‘10 Yılda Biter’ Dedi, Yapılması Gerekenleri Sıraladı Korkutan Deprem Uyarısı! '10 Yılda Biter’ Dedi Tek Tek Sıraladı
Milli Sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu'ndan Tarihi Başarı! Üst Üste Üçüncü Şampiyonluğuna Ulaştı Toprak Razgatlıoğlu Üçüncü Kez Dünya Şampiyonu!
ÇOK OKUNANLAR
Azerbaycan’da Darbe Girişimini Putin Son Anda Engelledi: Aliyev’e Sürpriz Telefon Planı Deşifre Etti Azerbaycan’da Darbe Girişimini Putin Son Anda Engelledi: Aliyev’e Sürpriz Telefon Planı Deşifre Etti
Uyuşturucu Tartışmasında Yeni Perde: Ahmet Hakan’dan İrem Derici’ye Utandıran Sözler! ‘İğrenç, Rezil, Kepaze…’ Ahmet Hakan’dan İrem Derici’ye Utandıran Sözler! ‘İğrenç, Rezil, Kepaze…’
Balıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi Yaraladı Balıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi Yaraladı
Hasat Başladı, Dünyada Böylesi Yok! Kilosu 600 Bin Lira, Bir Gramı Bir Ay Yetiyor Dünyada Böylesi Yok! Kilosu 600 Bin Lira
Rakamlar Güncellendi: Türkiye'nin En Zengin İsmi Murat Ülker Değil! Zirveyi O İş İnsanına Kaptırdı Türkiye'nin En Zengin İsmi El Değiştirdi! İşte Zirvenin Yeni Sahibi