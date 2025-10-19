Her Köşede Kadına Şiddet! Ayrıldığı Erkek Tarafından Arabasına Binerken Bıçaklandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kadın, ayrıldığı erkek tarafından arabasına bineceği sırada bıçaklandı. Kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan Camiatik Mahallesi Gökçeşme Sokak üzerinde bir kadına bıçaklı saldırı düzenlendi. E.S. (55) isimli şahıs, eskiden "dini nikahlı" olduğu M.Ç.'yi arabasına bineceği sırada darp etti. Şüpheli, daha sonra bıçakla saldırarak kadını yaraladı.
M.Ç., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayın ardından kaçan E.S., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
