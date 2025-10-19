Gaziantep'te Zehir Tacirlerine Darbe: 2 Tutuklama

Gaziantep'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te Zehir Tacirlerine Darbe: 2 Tutuklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik Şahinbey ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.Y. A.Y., A.Ç. ve Ş.E. isimli şüpheli şahıslara ait ikamet ve eklentilerinde operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 780 gram skunk, 1 kilogram kubar esrar, 2 adet hassas terazi, 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.Y. ve A.Y. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.Ç. ve Ş.E. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Ve Bir Devrin Sonu! Türkiye'nin Hastane Devi İflas Bayrağını Çekti: Mahkemeden Karar Çıktı Hastane Devi Konkordato İlan Etti! Karar Çıktı
Galatasaray'ın Yeniden Doğan Yıldızı! Leroy Sane Attığı 2 Golün Ardından Resmen Açıkladı Attığı 2 Golün Ardından Resmen Açıkladı
Özgür Çelik, CHP’nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nden Seslendi: 'Cesareti Olan Mindere' 'Cesareti Olan Mindere'
AFAD Duyurdu! Osmaniye'de Deprem Meydana Geldi AFAD Duyurdu! Osmaniye'de Deprem
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi Yaraladı Balıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi Yaraladı
Azerbaycan’da Darbe Girişimini Putin Son Anda Engelledi: Aliyev’e Sürpriz Telefon Planı Deşifre Etti Azerbaycan’da Darbe Girişimini Putin Son Anda Engelledi: Aliyev’e Sürpriz Telefon Planı Deşifre Etti
Rakamlar Güncellendi: Türkiye'nin En Zengin İsmi Murat Ülker Değil! Zirveyi O İş İnsanına Kaptırdı Türkiye'nin En Zengin İsmi El Değiştirdi! İşte Zirvenin Yeni Sahibi
İkili Zirvede Beklenmedik Hamle: Putin Trump'tan Tek Bir Şey İstedi! Putin Trump'tan Tek Bir Şey İstedi!
Zonguldak'ta Kan Donduran Cinayet! Eski Gelinini Öldürüp Berberde Tıraş Oldu Eski Gelinini Öldürüp Berberde Tıraş Oldu