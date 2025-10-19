Zonguldak'ta Kan Donduran Cinayet! Eski Gelinini Öldürüp Berberde Tıraş Oldu

Zonguldak'ta Hüseyin Derin isimli erkek, eski gelini Gönül Karakök'ü av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Derin'in cinayet işledikten sonra berbere gidip tıraş olduğu, ardından da yoldan geçen jandarma ekibine teslim olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe Beldesi Kızılbel Köyü'nde, saat 18.00 sıralarında bir kadın cinayeti meydana geldi. Aynı evde yaşayan Gönül Karakök (43) ile eski kayınpederi Hüseyin Derin (71) arasında yaşanan tartışma sonrası Hüseyin Derin, av tüfeği ile kadına 2 el ateş etti.

Sırt ve boyun bölgesinden yaralanan Karakök ağır yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Karakök, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

'BENİ TIRAŞ ET, GELİNİMİ VURDUM'

Eski gelinini vurduktan sonra dağ yolundan kaçan Hüseyin Derin'in köy merkezinde berbere gidip "Beni tıraş et. Gelinimi vurdum, teslim olacağım" dediği, tıraştan sonra Derin'in, yoldan geçen bir jandarma ekibine teslim olduğu belirtildi.

Diğer yandan, 3 çocuk annesi Gönül Karakök'ün babasının maaşını almak için eşinden boşandığı ancak Derin'le beraber yaşamaya devam ettiği, Hüseyin Derin'in ise zaman zaman psikiyatrik ilaçlar kullandığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

