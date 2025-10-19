Malatya’da İş Cinayeti... 12 Metrelik Direkten Düştü!

Malatya'da yüksek gerilim hattında çalışan 51 yaşındaki Coşkun Akkuş, çıktığı elektrik direğinden düşerek hayatını kaybetti. Akkuş’un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Malatya’nın Darende ilçesinde yüksek gerilim hattında çalışan 51 yaşındaki Coşkun Akkuş, çıktığı elektrik direğinden düştü. Olay, akşam saatlerinde Zengibar Kalesi mevkisinde meydana geldi. Bölgede enerji nakil hattında bakım çalışması yapan Coşkun Akkuş, yaklaşık 12 metre yükseklikteki direğe çıktı. Dengesini kaybeden Akkuş, zemine düşerek ağır yaralandı.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Akkuş’un hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve iki çocuk babası olan Coşkun Akkuş’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

