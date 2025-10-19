Bursa’da Gizemli Ölüm! Köprülü Kavşakta Ceset Bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki köprülü kavşakta, 25 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Kimliği belirlenemeyen kişinin ölüm nedeni araştırılıyor.

Bursa’da İnegöl ile Alanyurt’u birbirine bağlayan köprülü kavşaktan geçen vatandaşlar, yeşil alanda yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Panikleyen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 25 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Henüz kimliği tespit edilemeyen ceset, savcının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Bursa
