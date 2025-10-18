Aziz İhsan Aktaş Soruşturmasında Kritik Gelişme!

CHP’li 7 belediye başkanının tutuklandığı Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Avukat Hüseyin Ersöz, dosyanın UYAP sisteminde kapandığını paylaştı.

Aziz İhsan Aktaş Soruşturmasında Kritik Gelişme!
'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklanmıştı.

'YENİ OPERASYONLAR GELEBİLİR'

Avukat Hüseyin Ersöz, X hesabından yaptığı paylaşımda 2024/236201 numaralı soruşturma dosyasının UYAP sisteminde kapandığını, ayrıca 2025/234859 numaralı yeni bir dosyanın ana dosyadan 'tefrik' edildiğini belirtti. Ersöz, bunun iddianamenin hazırlanarak mahkemeye gönderilmiş olabileceği anlamına geldiğini söyledi. Ersöz ayrıca "Ayrılan dosya üzerinden yeni soruşturmalar ya da operasyonlar gerçekleşme ihtimali de göz ardı edilmemeli" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP’li belediyelere yönelik operasyonların merkezindeki isim olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş, yürütülen soruşturmalarda suç örgütü lideri olarak kabul edilmişti. Tutuklanan Aktaş, ardından sahibi olduğu şirketler için konkordato talebinde bulunmuştu. İlk etapta reddedilen bu talep, Aktaş’ın etkin pişmanlıktan faydalanarak rüşvet verdiğini öne sürdüğü isimleri açıklamasıyla birlikte kabul edilmişti. Aktaş’ın verdiği ifadeler doğrultusunda çok sayıda CHP’li belediye başkanı ve bürokrat gözaltına alınmış, birçok isim de tutuklanmıştı.

