Kanalizasyon Kazısında Dehşet! 2 Kardeş Can Verdi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde evlerinin önünde kanalizasyon hattını açmak isteyen 2 kardeşin çalışması faciayla sonuçlandı. Mehmet Vefa Uysal (50) ve İbrahim Uysal (35), kepçeyle kazıya başladı. Kazı sırasında toprak bir anda kaydı. 2 kardeş de toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede kardeşleri toprak altından çıkardı ancak yapılan kontrollerde her ikisinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, göçüğün kardeşlerin kendi imkanlarıyla yürüttüğü kazı çalışması sırasında meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, “İtfaiye ve AFAD ekiplerimizin ortak çalışmasıyla vatandaşlarımıza ulaşıldı ancak ne yazık ki kurtarılamadılar. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz” ifadeleri yer aldı. Kardeşlerin cansız bedenleri, Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA