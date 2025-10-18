Kanalizasyon Kazısında Dehşet! 2 Kardeş Can Verdi

Bursa’da evlerinin önünde kanalizasyon hattı açmak isteyen 2 kardeş, meydana gelen göçükte toprak altında kaldı. Uzun süren çalışmalar sonucu her 2 kardeşin de cansız bedenine ulaşıldı.

Son Güncelleme:
Kanalizasyon Kazısında Dehşet! 2 Kardeş Can Verdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın Mudanya ilçesinde evlerinin önünde kanalizasyon hattını açmak isteyen 2 kardeşin çalışması faciayla sonuçlandı. Mehmet Vefa Uysal (50) ve İbrahim Uysal (35), kepçeyle kazıya başladı. Kazı sırasında toprak bir anda kaydı. 2 kardeş de toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede kardeşleri toprak altından çıkardı ancak yapılan kontrollerde her ikisinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Kanalizasyon Kazısında Dehşet! 2 Kardeş Can Verdi - Resim : 1

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, göçüğün kardeşlerin kendi imkanlarıyla yürüttüğü kazı çalışması sırasında meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, “İtfaiye ve AFAD ekiplerimizin ortak çalışmasıyla vatandaşlarımıza ulaşıldı ancak ne yazık ki kurtarılamadılar. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz” ifadeleri yer aldı. Kardeşlerin cansız bedenleri, Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bakırköy'de Metroda Dehşet Anları! Bir Kişi İntihar EttiBakırköy'de Metroda Dehşet Anları! Bir Kişi İntihar EttiGüncel

Şırnak’ta Dehşet! Hamile Eşini Bıçakladı, Doğmamış Bebeğini ÖldürdüŞırnak’ta Dehşet! Hamile Eşini Bıçakladı, Doğmamış Bebeğini ÖldürdüGüncel

İstanbul Çekmeköy'de İETT Otobüsü Durağa Daldı! Acı Haber Geldiİstanbul Çekmeköy'de İETT Otobüsü Durağa Daldı! Acı Haber GeldiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Bursa
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Samsun Maçı Sonrası Ortalık Karıştı! Soyunda Odasında Yumruklar Konuşacaktı… Kavganın Neden Çıktığını Açıkladı Soyunma Odasında Kavga! İşte Dev Kavganın Nedeni
'Kara Para' Soruşturmasında Flaş Gelişme! 'Kara Para' Soruşturmasında Flaş Gelişme!
Karadeniz Derbisinde Fırtına Kopacak! Rize'de Trabzonspor'u Ayağa Kaldıran Yasak Kararı Rize'de Trabzonspor'u Ayağa Kaldıran Yasak Kararı
Siber Vurgun Ağı Çökertildi: Van Merkezli Dev Operasyonda 26 Kişi Tutuklandı! Van Merkezli Dev Operasyonda 26 Kişi Tutuklandı!
ÇOK OKUNANLAR
Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu
AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu
Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
YSK'dan 'CHP İstanbul İl Kongresi' Kararı YSK'dan 'CHP İstanbul İl Kongresi' Kararı