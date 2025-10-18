Siber Vurgun Ağı Çökertildi: Van Merkezli Dev Operasyonda 26 Kişi Tutuklandı!

Van merkezli 8 ilde yürütülen siber dolandırıcılık operasyonunda 74 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital cihaz ve para ele geçirilirken, 26 şüpheli tutuklandı.

Siber Vurgun Ağı Çökertildi: Van Merkezli Dev Operasyonda 26 Kişi Tutuklandı!
Van İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uzun süredir devam eden teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda, nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü kurma suçlarına karıştıkları belirlenen kişilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Elde edilen bilgilere göre şüpheliler, farklı bankalara ait hesapları komisyon karşılığında temin ederek dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandı. Bu hesaplar üzerinden yapılan çok sayıda para transferiyle mağdurların hesaplarından yüksek miktarda para çekildiği, şüphelilerin bu yöntemle yüklü miktarda haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

8 İLE EŞ ZAMANLI OPERASYON

14 Ekim’de eş zamanlı olarak Van, Ankara, Antalya, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Mersin ve Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonlarda 74 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 70 cep telefonu, 72 sim kart, 7 bilgisayar, 2 tablet, 4 flaş bellek, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 17 mermi, 62 bin 200 lira ve 6 bin dolar ele geçirildi.

26'SI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26’sı tutuklanırken, 10’u adli kontrolle serbest bırakıldı, 38 kişi ise savcılıktan doğrudan salıverildi. Polis ekipleri, dolandırıcılık ağının bağlantılarını çözmek ve elde edilen dijital materyallerde yeni delillere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Van Siber suçlar
