İzmir’de Balık Keyfi Korku Filmine Döndü! Oltayı Çekti, Dehşete Düştü

İzmir’in Konak ilçesinde sabah saatlerinde sahilde balık tutan bir amatör balıkçı, oltasına takılan nesneyi görünce korku dolu anlar yaşadı. Balık sandığı cismin insan kafatası olduğunu fark eden balıkçı, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı yakınındaki alanda geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan ilk incelemede kafatasının uzun süredir denizde olduğu ve kısmen deforme olduğu belirlendi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kafatasının kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. Deniz polisi de bedenin diğer parçalarının bulunma ihtimaline karşı sahil boyunca arama yapıyor. Yetkililer, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderilen kafatasının inceleme sonuçlarını beklerken, olayın nasıl gerçekleştiği yönünde soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA