SBK Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Ekşioğlu Dahil 3 Kişi Tutuklandı!

Sezgin Baran Korkmaz’a (SBK) yönelik 'Paramount Otel’e çökme' gerekçesiyle başlatılan kara para soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında Cihan Ekşioğlu ve Çağlar Şendil de yer alıyor.

Son Güncelleme:
SBK Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Ekşioğlu Dahil 3 Kişi Tutuklandı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Paramount Otel' olarak bilinen The Plaza Bodrum’a yönelik 'çökme' iddiaları üzerine yürütülen soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında 'örgüt kurma', 'tefecilik' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından gözaltı kararı verildi.

KARAR ÇIKTI

Yurt dışında bulunan Sezgin Baran Korkmaz hakkında yakalama kararı çıkarılırken, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe, Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı ve Melike Yüksel gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu tutuklandı. Şaban Kayıkçı ev hapsiyle, Melike Yüksel ise yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza verme şartıyla serbest bırakıldı.

AKP’li Tayyar’dan ‘Ünsal Ban’ ve ‘Sezgin Baran Korkmaz’ Yorumu: Dikkat Çeken ‘İç Hesaplaşma’ ÇıkışıAKP’li Tayyar’dan ‘Ünsal Ban’ ve ‘Sezgin Baran Korkmaz’ Yorumu: Dikkat Çeken ‘İç Hesaplaşma’ ÇıkışıSiyaset

Sezgin Baran Korkmaz Dahil 7 Kişi İçin Gözaltı KararıSezgin Baran Korkmaz Dahil 7 Kişi İçin Gözaltı KararıGüncel

Paramount Otel'e Kayyım AtandıParamount Otel'e Kayyım AtandıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Sezgin Baran Korkmaz Kara Para Aklama
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Samsun Maçı Sonrası Ortalık Karıştı! Soyunda Odasında Yumruklar Konuşacaktı… Kavganın Neden Çıktığını Açıkladı Soyunma Odasında Kavga! İşte Dev Kavganın Nedeni
İzmir’de Balık Keyfi Korku Filmine Döndü! Oltayı Çekti, Dehşete Düştü Balık Keyfi Korku Filmine Döndü! Oltayı Çekti, Dehşete Düştü
Altında Kritik Eşik Aşıldı! Gram Altında Rekor Sonrası ‘Bomba’ Tahmin Kritik Eşik Aşıldı! Altında 'Bomba' Tahmin
Iğdır’da 80 Yaşındaki Alzheimer Hastası 8 Gündür Kayıp! 80 Yaşındaki Alzheimer Hastası 8 Gündür Kayıp!
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Fidan'dan Gazze ve Suriye'ye İlişkin Çarpıcı Mesajlar: 'ABD'yle Üçlü Toplantı Planlıyoruz' Bakan Fidan'dan Gazze ve Suriye'ye İlişkin Çarpıcı Mesajlar!
Afyonkarahisar'da Feci Kaza! 1 Çocuk Öldü, 2 Kişi Yaralandı Afyonkarahisar'da Feci Kaza! 1 Çocuk Öldü, 2 Kişi Yaralandı
Malatya’da İş Cinayeti... 12 Metrelik Direkten Düştü! Malatya’da İş Cinayeti... 12 Metrelik Direkten Düştü!
Bursa’da Gizemli Ölüm! Köprülü Kavşakta Ceset Bulundu Bursa’da Gizemli Ölüm! Köprülü Kavşakta Ceset Bulundu
Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu