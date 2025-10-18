SBK Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Ekşioğlu Dahil 3 Kişi Tutuklandı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Paramount Otel' olarak bilinen The Plaza Bodrum’a yönelik 'çökme' iddiaları üzerine yürütülen soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında 'örgüt kurma', 'tefecilik' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından gözaltı kararı verildi.

KARAR ÇIKTI

Yurt dışında bulunan Sezgin Baran Korkmaz hakkında yakalama kararı çıkarılırken, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe, Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı ve Melike Yüksel gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu tutuklandı. Şaban Kayıkçı ev hapsiyle, Melike Yüksel ise yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza verme şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA