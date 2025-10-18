Adıyaman’da Ayı Paniği! Genç Çoban Canını Zor Kurtardı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde ayı saldırısı paniği yaşandı. Hayvanlarını otlatırken ayı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki çoban yaralandı.

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Dallarca köyü kırsalında sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Hayvanlarını otlatan 17 yaşındaki M.A., aniden karşısına çıkan bir ayının saldırısına uğradı.

Olayın ardından köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gerger Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

