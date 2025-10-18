Elazığ’da Dev Balık Yakalandı! 70 Kiloluk Turna Görenleri Şaşkına Çevirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elazığlı profesyonel balıkçı Bülent Suna, Keban Baraj Gölü’nde çıktığı balık avında büyük bir sürprizle karşılaştı. Attığı ağlara yaklaşık 70 kilo ağırlığında dev bir turna balığı takıldı.

GÖRENLERİN AĞZI AÇIK KALDI

Zorlu bir uğraşın ardından dev balığı kıyıya çıkaran Suna, o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesabında paylaştı. Fotoğraflarda balığın boyunun, balıkçıyla neredeyse aynı uzunlukta olması dikkat çekti.

Keban Baraj Gölü’nde daha önce de büyük balıkların yakalandığını belirten bölge halkı, bu dev turnanın “son yılların en büyüğü” olduğunu ifade etti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, balık tutkunları arasında büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA