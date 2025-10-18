Samsun’da Operasyon! Çatı Katında Yapılan Aramada Neler Çıktı Neler...

Samsun’da polis çatı katında gerçekleştirdiği aramada uyuşturucu ve silah ele geçirdi.

Samsun’da Operasyon! Çatı Katında Yapılan Aramada Neler Çıktı Neler...
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik İlkadım ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen adreste ve çatı katında yapılan aramalarda 2 kilo 40 gram esrar, 100 gram esrar tohumu, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli A.D. (55) yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Kaynak: İHA

