Samsun’da Operasyon! Çatı Katında Yapılan Aramada Neler Çıktı Neler...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik İlkadım ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen adreste ve çatı katında yapılan aramalarda 2 kilo 40 gram esrar, 100 gram esrar tohumu, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli A.D. (55) yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Kaynak: İHA