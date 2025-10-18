Siirt’te Otomobil Takla Attı! Anne ve Kızı Yaralandı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada anne ile 1,5 yaşındaki kızı yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Son Güncelleme:
Siirt’te Otomobil Takla Attı! Anne ve Kızı Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Kurtalan–Batman kara yolu Gökdoğan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.M. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

ANNE VE KIZI YARALANDI

Kazada sürücü S.M. ile 1,5 yaşındaki kızı yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı anne ve kızı Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yetkililer, sürücülere yolda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Hurda Buzdolaplarından Kayık Yaptı, Barajda Tura Çıktı Hurda Buzdolaplarından Kayık Yaptı, Barajda Tura Çıktı
Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki Mesajı: Hakemlerden Sonra En Büyük Sorun Yayıncı Kuruluş! Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki
Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: Tam 510 Bin Adet... Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: Tam 510 Bin Adet...
Tedesco’dan Karagümrük Maçı Öncesi Sürpriz Karar: Yıldız İsim Forma Giyemeyecek Karar Verildi! Yıldız İsim Forma Giyemeyecek
ÇOK OKUNANLAR
Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu
Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı
CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi: YSK Toplanıyor CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi