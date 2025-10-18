Siirt’te Otomobil Takla Attı! Anne ve Kızı Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Kurtalan–Batman kara yolu Gökdoğan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.M. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

ANNE VE KIZI YARALANDI

Kazada sürücü S.M. ile 1,5 yaşındaki kızı yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı anne ve kızı Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yetkililer, sürücülere yolda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA