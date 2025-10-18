Iğdır’da 80 Yaşındaki Alzheimer Hastası 8 Gündür Kayıp!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Iğdır’ın Küllük köyünde 10 Ekim’den bu yana haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmen İslam Temeş’i bulmak için çalışmalar 8. gününde de aralıksız sürüyor. Vali Ercan Turan, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay İlkay Gül ile birlikte arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulundu. AFAD, UMKE, JAK, komando birlikleri ve güvenlik korucularının katıldığı ekipler, 100 kilometrekarelik alanda dronlar ve iz takip köpekleriyle arama yapıyor.

YENİ UYGULAMAYI DUYURDU

Vali Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Temeş’in mısır tarlalarında kaybolmuş olabileceğini belirterek, “Birçok mısır tarlasını biçtiriyoruz. Ekiplerimiz büyük bir gayret içinde” dedi. Alzheimer hastalarının benzer şekilde kaybolma riski taşıdığını vurgulayan Turan, yeni bir uygulamayı da duyurdu:

"Bu tür durumda olan hastalarımızı tespit ediyoruz. Durumu olanlara kendilerine çip taktıracağız, durumu olmayanlara biz yardımcı olacağız. Bundan sonra bu tür hadiselerin yaşanmasını istemiyoruz. İnşallah sağ salim İslam Temeş amcamıza ulaşırız."

Kaynak: AA