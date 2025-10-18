Iğdır’da 80 Yaşındaki Alzheimer Hastası 8 Gündür Kayıp!

Iğdır’ın Küllük köyünde kaybolan 80 yaşındaki alzheimer hastası İslam Temeş’ten 8 gündür haber alınamıyor. Vali Ercan Turan, “Durumu olanlara çip taktıracağız, olmayanlara devlet olarak biz destek vereceğiz” dedi.

Son Güncelleme:
Iğdır’da 80 Yaşındaki Alzheimer Hastası 8 Gündür Kayıp!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Iğdır’ın Küllük köyünde 10 Ekim’den bu yana haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmen İslam Temeş’i bulmak için çalışmalar 8. gününde de aralıksız sürüyor. Vali Ercan Turan, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay İlkay Gül ile birlikte arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulundu. AFAD, UMKE, JAK, komando birlikleri ve güvenlik korucularının katıldığı ekipler, 100 kilometrekarelik alanda dronlar ve iz takip köpekleriyle arama yapıyor.

Iğdır’da 80 Yaşındaki Alzheimer Hastası 8 Gündür Kayıp! - Resim : 1

YENİ UYGULAMAYI DUYURDU

Vali Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Temeş’in mısır tarlalarında kaybolmuş olabileceğini belirterek, “Birçok mısır tarlasını biçtiriyoruz. Ekiplerimiz büyük bir gayret içinde” dedi. Alzheimer hastalarının benzer şekilde kaybolma riski taşıdığını vurgulayan Turan, yeni bir uygulamayı da duyurdu:
"Bu tür durumda olan hastalarımızı tespit ediyoruz. Durumu olanlara kendilerine çip taktıracağız, durumu olmayanlara biz yardımcı olacağız. Bundan sonra bu tür hadiselerin yaşanmasını istemiyoruz. İnşallah sağ salim İslam Temeş amcamıza ulaşırız."

Kaynak: AA

Etiketler
Iğdır
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Samsun Maçı Sonrası Ortalık Karıştı! Soyunda Odasında Yumruklar Konuşacaktı… Kavganın Neden Çıktığını Açıkladı Soyunma Odasında Kavga! İşte Dev Kavganın Nedeni
Adıyaman’da Ayı Paniği! Genç Çoban Canını Zor Kurtardı Adıyaman’da Ayı Paniği! Genç Çoban Canını Zor Kurtardı
Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki Mesajı: Hakemlerden Sonra En Büyük Sorun Yayıncı Kuruluş! Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki
Elazığ’da Dev Balık Yakalandı! 70 Kiloluk Turna Görenleri Şaşkına Çevirdi Elazığ’da Dev Balık Yakalandı! 70 Kiloluk Turna Görenleri Şaşkına Çevirdi
ÇOK OKUNANLAR
Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu
AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı
YSK'dan 'CHP İstanbul İl Kongresi' Kararı YSK'dan 'CHP İstanbul İl Kongresi' Kararı