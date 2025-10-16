AKP’li Tayyar’dan ‘Ünsal Ban’ ve ‘Sezgin Baran Korkmaz’ Yorumu: Dikkat Çeken ‘İç Hesaplaşma’ Çıkışı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rüşvet iddialarıyla uzun süredir gündemde olan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın 14 Ekim'de yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. Hakkında dört ayrı davada yargılama süreci devam eden ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan Ban hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılık, ayrıca kırmızı bülten çıkarılması için de hazırlıklara başladı.

RÜŞVET SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR

Ban, eski eşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile birlikte bazı şirketlerin sermaye artırımı süreçlerinde rüşvet aldığı iddialarıyla gündemdeydi. Ban, daha önce de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

SEZGİN BARAN KORKMAZ'A GÖZALTI KARARI

14 Ekim'de yaşanan bir diğer önemli gelişme ise iş insanı Sezgin Baran Korkmaz hakkında verilen gözaltı kararı oldu. Kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçlamalarla sık sık gündeme gelen Korkmaz hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon başlatıldığı duyuruldu.

ŞAMİL TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Son dönem ilginç operasyonlar yapılıyor.

Sezgin Baran Korkmaz, Can Holding, İstanbul Altın Rafinerisi gibi.

Bu operasyonlar nereye kadar uzar, nerede kesilir bilmiyorum ama uzarsa çok can yakacak gibi gözüküyor.

Bir o kadar dikkat çekici iç hesaplaşmalar da var.

Mesela Ünsal Ban’ın firarı araya kaynamasın, ticari operasyonların kilit isimlerinden biriydi.

Hakkındaki 4 ayrı davanın 3’ünde yurtdışı yasağı bulunuyordu, 2 kez yurt dışına kaçarken yakalanmış, buna rağmen tahliye edilmişti.

AK Partili Milletvekili Hüseyin Kocabıyık bile kaçma şüphesiyle tutuklanırken, Ban’ın tahliyesinin hiçbir bir makul sebebi yoktur.

Sanki birileri kaçırdı veya göz yumdu sussun diye.

İlintili başka dosyalar da var.

İzleyelim, görelim.

Mevzular ne kadar derin."