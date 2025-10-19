Afyonkarahisar'da Feci Kaza! 1 Çocuk Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da Feci Kaza! 1 Çocuk Öldü, 2 Kişi Yaralandı
Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun Akören beldesi yakınlarında H.A.G. (32) yönetimindeki 01 ATL 812 plakalı otomobil, 14 yaşındaki Y.Y.Ç’nin kullandığı 03 AIZ 317 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü H.A.G, motosiklet sürücüsü Y.Y.Ç. ve motosiklette yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Y.İ.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALI ÇOCUK KURTARILAMADI

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Y.İ.A, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü Y.Y.Ç’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Tedavisi tamamlanan otomobil sürücüsü H.A.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

