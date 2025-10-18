Zonguldak Çaycuma’da Motosiklet Kazası: Genç Madenci Öldü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Karakoç köyünde motosikletiyle kaza yapan 26 yaşındaki madenci Orhan Yıldızöz, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Geçen yıl TTK’da göreve başlayan Yıldızöz, memleketinde toprağa verildi.

Zonguldak Çaycuma’da Motosiklet Kazası: Genç Madenci Öldü
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yürekleri dağlayan bir trafik kazası meydana geldi. Karakoç köyünde ikamet eden ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesinde çalışan 26 yaşındaki Orhan Yıldızöz, motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Olay, dün gece saatlerinde Zonguldak-Bartın Karayolu’nun Karakoç Köyü mevkiinde yaşandı. Motosikletiyle seyir halinde olan Yıldızöz, belirlenemeyen bir nedenle kontrolü kaybederek kaza yaptı.

Ağır yaralanan genç madenci, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hızla Zonguldak’taki bir hastaneye ulaştırıldı. Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen Orhan Yıldızöz kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karakoç Köyü nüfusuna kayıtlı olan Yıldızöz’ün, geçen yıl TTK’da işbaşı yaptığı ve madencilik mesleğine yeni adım attığı belirtildi.

Ailesinin ve çalışma arkadaşlarının büyük üzüntü yaşadığı genç madencinin cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Karakoç Köyü Merkez Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Kazayla ilgili Zonguldak Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri inceleme başlattı.

